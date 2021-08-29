近年中國出現一波「到緬北掏金」，許多人聽信不法分子所言，以為到緬甸工作就能輕鬆賺錢，但到了當地，才發現不僅是騙局，還被逼做詐騙活動，想脫身更是不易。一名湖北的小夥子回到中國自首，沉痛自白「那連輕生的機會都不給你」。

中共中央政法委員會的政務新媒體平台「中央政法委長安劍」報導這名住在大陸湖北省孝感「阿賢」如何一步步深陷緬北詐騙窩點的案例。

2020年，新冠疫情爆發，阿賢幾乎每天都宅在家，玩遊戲成了他唯一的消遣。4月份復工復產以後，阿賢開始找工作，但他本身文化程度不高，加上腳上有傷，一切並不順利，心灰意冷之下，一個叫小軍的人出現了，他們經常在一起聊天、打遊戲，很快成了朋友。

「你有沒有想過去國外打工？有的國家博彩、娛樂業很多，做個保鏢、酒保、司機都可以」，阿賢聽了眼前一亮，高薪吸引了他。小軍也很快就幫阿賢介紹了每月工資人民幣1萬多元的「工作」，還給了1000多元路費，讓阿賢到了雲南後再聯繫具體出境事宜。

去年8月初，阿賢來到昆明，準備出國撈金。小軍讓人開車送阿賢到普洱，然後轉乘麵包車到孟連，阿賢和其他20多人被拉到一座大山腳下，並在深山密林中艱難行進，偏僻的小路荒無人煙，走了15個小時後，他終於意識到，他們是在偷渡。

這20多人懵懵懂懂，最後終於坐上橡皮艇，渡過河到了緬北。阿賢被送到一棟民房，等待的過程中，陸陸續續又來了三四批偷渡者。第二天一早，民房裡60多人被集中送去醫院體檢辦暫住證。

暫住證辦好以後，阿賢終於來到「公司」，眼前的一幕讓阿賢震驚——高墻、電網、槍兵站崗。「我以前坐過牢，那地方給我的感覺就是監獄！」，但後悔已經來不及了。眾人被要求上交證件、手機。

阿賢被安排到一樓的一間宿舍休息，宿舍約有七八人，此外還有兩名武裝人員同住，武裝人員負責看管他們，舍友彼此之間被禁止交談，也不能外出。手機交了，自由也被限制，阿賢隱約明白，自己被騙了。

當天晚上，工作人員前來跟阿賢他們聊天，講解公司所從事的這些業務，像是「殺豬盤」「刷單」等，阿賢意識到「這不就是詐騙嗎！」。

阿賢曾坐過牢，曾發誓再也不做違法犯罪的事情，因此不聽話的阿賢被帶進了「小黑屋」。

「只有加入並做出業績才可能被放走，否則被打死才能離開。」阿賢回憶，當時槍托狠狠地砸到他臉上，對方說「我們花了這麽多錢把你接到這，不幹活怎麽回本！」。

接下來的一周，讓阿賢畢生難忘，每天只有三個饅頭和兩瓶自來水，不答應入夥就挨打。這個小黑屋，是專門為剛來不願意幹、搗亂、逃跑的人準備的。被折磨了好幾天，阿賢的身體跟精神都崩潰了。

七天後，陸續來了幾個有相同被打經歷的人，他們勸阿賢放棄抵抗。勸說過後，阿賢仍未點頭同意加入。折磨又繼續了十多天，萬般無奈與絕望之下，只得同意加入。

他們被分為幾個組，每組8至10人，被分在一個房間，每間房都有武裝人員看守。每組配一個組長負責管理，一個財務負責打錢給點讚的客戶，一個客服專門處理產生懷疑後要求退錢的客戶，其他是工作人員。

「我們有一個話術本」，據此引導客戶去短影音平台點讚，點讚會有5元的傭金。客戶嘗到甜頭後，就以「搶更多單賺更多錢」為由，誘導他們下載公司的APP，告訴他們進行充值後才能優先搶單。客戶充錢多了以後，公司就會凍結賬號，把錢轉走。

一個月下來，阿賢只做成了幾個單子。其中最大的一單，是騙了廣州一個20來歲的女孩子1萬多元。

但到了年底，當地疫情加重，政府要求做詐騙的全部關停。「公司」要每個人找家裡要錢贖身，補償路費和生活費。交不上錢的人，則又是每天一頓毒打。

阿賢被打了幾天，看實在榨不出「油水」，2021年元旦，公司的車把阿賢放在邊境口岸附近的廣場，讓他自己想辦法回國。

阿賢說，當他排隊前往邊境的時候，當地政府武裝人員卻表示，回中國需要繳納報名費9000元，否則不予辦理。阿賢抹著眼淚，不知道該何去何從，一籌莫展之際，阿賢遇到一位好心人，建議阿賢靠自己的手藝或勞動找份活幹，賺夠路費再回國。

於是阿賢拿著好心人借的2000元，買了個推車和煤氣竈，開始賣炒飯。最後攢了4萬多元，不僅還錢，還重新買了部手機，跟家人取得了聯繫。

反覆權衡後，阿賢決定回中國自首。5月4日，他從孟連口岸回到中國，隔離14天後，於5月18日向公安部專案組自首，供述了自己在他國詐騙多人的事實。目前，阿賢因涉嫌詐騙已被依法逮捕。

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