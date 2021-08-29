蘋果iPhone13新機發表會預計在下月登場，距離發表會的時間越來越近，關於iPhone13的相關傳聞也不少，包括機型、顏色、售價及鏡頭設計等都成為討論焦點。

綜合外媒報導，首先就售價部分，先前不少外媒搶先披露，iPhone 13 Pro Max將成為史上最貴的iPhone手機，預計售價高達2300美元（約新台幣6.4萬）逼近7萬元的價格引起熱議，iPhone13的售價則傳出為799美元起（約新台幣2.2萬）。

知名部落客Majin Bu則在個人推特上釋出iPhone13的新色，暗示相當受歡迎的玫瑰金色可能重出江湖。另外，部落客Vova LD則透露，iPhone13的顏色包括玫瑰金、消光黑、銀色與日落金。

鏡頭設計方面，從部落客DuanRui上傳的設計圖上發現，iPhone 13 Pro Max的厚度可能會比iPhone 12 Pro Max還要厚0.09mm，可能跟電池變大有關聯，而從流出的模型機上也發現，iPhone13的鏡頭比先前還要大且厚。

此外，傳出蘋果有意將AirPods 的波束成形麥克風技術使用在iPhone13上，盼能提高iPhone13的麥克風使用品質。

另外，從iPhone12開始使用的MagSafe技術，讓iPhone的背面使用功能更多元，傳出蘋果打算增加相關磁性與細節，讓整體更為穩固及方便。

至於外界最關注的發表會時間，傳出將會在台灣時間9月15日的凌晨登場，外媒則認為，隨著時間越來越近，發表會時間的消息必定會更加明確，或許9月初就會有答案。