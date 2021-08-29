駐德代表謝志偉。（資料照片）

網友在謝志偉臉書留言。（取自臉書）

我駐德代表謝志偉與前民進黨立委郭正亮之間為了BNT疫苗引燃戰火，謝志偉再度在臉書批評郭正亮顧左右而言他、東拉扯西，「耶魯」博士被打成「魯爺」；郭正亮也再次回應，「民主科學才是台灣價值」、「後來不是又接受複必泰？」網友在謝志偉臉書留言，「您這位偉大的駐德代表為國家做了什麼？爭取到什麼？」

我駐德代表謝志偉28日在臉書批評郭正亮，不再像當年捍衛台灣價值，還淪落到必須靠說謊或造謠來迎合同溫層！對此，郭正亮28日在TVBS《新聞大白話》回應，大家在質疑的，是謝志偉在BNT的購買和催貨上不夠力，並直言謝志偉可能是擔心自己在採購疫苗上沒有明顯的功勞，可能代表一職會當不下去。

謝志偉今（29）日仍未放過此話題，繼續在臉書批評郭正亮顧左右而言他，「隨意質疑」就等於可以「隨意造謠」？謝志偉直言，「我是不認識BNT的CEO，那怎樣？我也沒說過，我認識他啊！」

謝志偉進一步說，郭正亮好歹也是個「耶魯」博士，結果「耶魯」被他打成「魯爺」，卻還只能東拉扯西。這是墮落的知識份子之悲哀，是自作自受！

郭正亮今（29）日在TVBS《新聞大白話》再次回應，「民主科學才是台灣價值，不民主、不科學是假冒台灣價值」，「最後不是回到上海復星就買到了嗎？真正原因還是要不要回到上海復星依照國際商業慣例機制」，「後來不是又接受複必泰？6月那批貨為什麼不買？結果被新加坡搶走！」「不要以為你比人家聰明！」

另外，網友也在謝志偉臉書留言，「您這位偉大的駐德代表為國家做了什麼？爭取到什麼？」