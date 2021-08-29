前陣子受疫情爆發，幼兒停止到園所上課，營運大受衝擊，基隆57間私立幼兒園，全數提出紓困補助申請，經市府審核通過，補助金也於上周由教育部撥付完畢。

教育部針對私立幼兒園擬定，紓困補助申請須知，避免私立幼兒園因疫情停課期間，無法提供教保服務及收費導致營運困難。

基隆市政府表示，教育部這次補助私立幼兒園紓困經費，總計2036萬元，第一批紓困，從5月至6月，共55案，補助金額1219萬7685元；第二批紓困57案，7月申請計55案、5月至7月2案，補助金額816萬5000元。

教育部依各幼兒園停課期間情形，核定紓困補助，並以最快的審核及撥款方式辦理，確實達到穩定營運的目的，審視要件包括「是否依規退給家長5月費用」、「6月、7月確實按幼兒實際就學日數比率，向家長收取代辦費」及「正常依教職員出勤狀況支付薪資」。

教育處指出，這次停課顯現幼兒學前教育的重要及需求性，紓困補助除減緩私立幼兒園營運困難外，也協助園所支持家庭育兒需求，市府將持續協助各公私立幼兒園，一起共創友善的育兒環境，讓幼兒有快樂的童年。