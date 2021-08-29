「你打疫苗了嗎？」近來成了最熱門的聊天話題，在台灣或新加坡都是如此。如今在新加坡，跟朋友約吃飯前，得先問對方「打疫苗了沒」，因為打了疫苗才能到餐廳內用，也才能參加千人演唱會等大型活動，彷彿獲得一張回歸「正常生活」的通行證。

自去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，新加坡曾多次因本土疫情升溫而祭出禁止餐廳、小販中心內用的防疫措施，以免疫情擴大，包括今年5月、7月都曾因確診病例數激增而禁餐廳內用。

到了8月中左右，隨著新加坡疫情逐漸趨穩，才又恢復開放餐廳及小販中心內用。悶了許久的民眾終於可以外出聚餐、重新啟動社交生活，原本寂靜的各式餐廳、咖啡廳出現了久違的用餐人潮。

不過，這次與先前不同，目前新加坡餐飲店內用僅限已完成疫苗接種者，尚未完成疫苗接種者須在符合特定條件下才能在餐廳內用，包括出示有效的事前檢測陰性結果，但通常一般情況下，應該很少人會為了到餐廳吃飯而特地去做檢測。

現在，民眾到餐飲店時，除了要拿出手機使用「合力追蹤」應用程式掃描QR碼之外，還需秀出「合力追蹤」上的疫苗接種狀態，經餐飲店員工確認後才能「獲准」內用。

「接種者有別」的措施上路後，不少當地民眾感到「被歧視」，好像還沒打疫苗就像是次等公民，有人對此感到氣憤，有人覺得心靈受創，還有民眾索性製作搞笑哏圖，呼籲大家多關心周遭尚未完整接種的親友。

但也有人認為，「接種者有別」的防疫方式其實有助保護民眾健康，讓人比較安心。

面對COVID-19，各國採取不同的防疫思維，新加坡政府強調，COVID-19將成為地方性流行病，如同流感一樣。在生活新常態下「與病毒共存」，其中關鍵就是要達到很高的疫苗覆蓋率，屆時，重症案例數才是觀察重點，而非新增確診人數。

「接種者有別」的措施也是「鼓勵」民眾接種的策略之一。新加坡傳染病專家梁浩楠受訪時直言，這是「有點歧視性」的做法，目的只有一個，「就是要逼還沒決定打疫苗的人趕緊去接種疫苗」。

他觀察，很多人因這項措施而無法去餐廳吃飯，所以決定去打疫苗。

新加坡抗疫官員則表示，區分接種者與未接種者的防疫措施也是為了保護還沒接種的人。

至於「接種者有別」的措施會實施時間多久？梁浩楠表示，「目前還不清楚」，但他認為，目前全球主流病毒株Delta傳染力很強，疫苗覆蓋率至少須達到9成人口才足夠。

人口約570萬的新加坡自去年啟動全國COVID-19疫苗接種計畫，星國衛生部長王乙康透露最新接種數據，目前8成人口已完整接種2劑疫苗，達到「另一個里程碑」。

新加坡政府不以清零為目標，而是追求成為具COVID-19韌性的國家，可以與COVID-19共存。為此，新加坡可望於9月從「預備期」進到「過渡期」，進一步開放經濟、社會及旅遊活動，以恢復更正常的生活。

屬於開放經濟體的新加坡面臨「關不住」的壓力，隨著疫苗覆蓋率大幅提高，嚴守好幾個月的邊境管制措施將逐步放寬，包括實施「疫苗接種者旅遊通道」（Vaccinated Travel Lane），9月率先與德國、汶萊試行，由這兩國出發、已完成疫苗接種的旅客入境後不須隔離，但須接受多次PCR核酸檢測。

在以色列等國開始為民眾追加第3劑疫苗之際，新加坡也準備為民眾施打追加劑，預計先為免疫功能非常低者接種第3劑疫苗。邁向未來生活新常態之際，打疫苗、檢測勢必成為不可或缺的一部分。