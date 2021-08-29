富邦悍將29日邀請「柔道男神」楊勇緯開球，他挑戰站上投手丘開球，他因太緊張，球一個彈跳才進到開球捕手高孝儀的手套中，他笑著說：「這次沒投好，希望下次還有機會再來挑戰看看。」

富邦下半季首周主場5連戰，每天都邀請不同東奧英雄前來開球，今天輪到奪下台灣首面柔道奧運獎牌的楊勇緯開球，賽前他還先到二樓舞台區與球迷互動。

正式開球時，楊勇緯站上投手丘時還先摸了一下止滑粉，架勢十足地將球投出，他透露，為了今天開球，之前在訓練後會找同學、學弟傳接球，也在周五偷偷來球場練習，自己也有參考其他人的開球影片，「賽前試丟還不錯，但真的站上去時可能太緊張，沒投好，希望下次還有機會挑戰看看。」

楊勇緯與林昀儒都選擇將1號穿上身，理由也是「就是想拿第1名，心中只有1號。」他也透露，自己最近有關注到天使隊日籍球星大谷翔平，後來得知自己所寫的「九宮格目標」大谷翔平也有寫，他笑著說：「喔！原來我們這麼近，我們做一樣的事情。」

接下來楊勇緯將繼續備戰明年成都世大運、杭州亞運及最終目標2024年巴黎奧運，「自己站上奧運舞台奪下銀牌，帶給台灣柔道很多的信心，讓學弟妹知道台灣柔道是真的可以站上國際舞台且確實可以做到的。」

奪銀後受到更多關注，楊勇緯表示，自己會帶著面對東奧的心態去挑戰巴黎奧運，「從頒獎台上走下來後就是重新歸零、卸下光環，再往下一個目標前進，會帶著這種初心，一步一步往更高更遠目標前進，對自己的期待跟要求當然會更高，但就是按部就班去做準備。」

「柔道男神」楊勇緯。（陳怡誠攝）

「柔道男神」楊勇緯。（陳怡誠攝）

「柔道男神」楊勇緯。（陳怡誠攝）