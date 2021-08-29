負責監管美國核武器的美軍高級將領認為，中國將很快超過俄羅斯，成為美國的最大核威脅，此一事實令人高度擔憂，因為美中之間至今沒有任何機制來避免誤判。

《路透》報導說，負責監管美國核武的美軍戰略司令部副司令、空軍中將布西埃（Thomas Bussiere）表示，中國的核能力發展「不再符合」其公開聲稱要保持最低核威懾力的說法。

布西埃在一個網路論壇上表示，中國快速發展的核武即將穿越一個定點，其核威脅會超過目前俄羅斯帶來的核威脅。這一決定不僅取決於北京儲存的核彈頭的數量，還取決於它們如何「在作戰中部署」。美國很確定，中國核威脅超越俄羅斯的時間點將在近幾年內出現。

布西埃還補充說，與俄羅斯不同的是，美國在這個問題上與中國沒有任何條約或對話機制來減少錯誤訊息或降低誤解。

布西埃發表上述言論之際，美國正試圖調整其外交政策，更加重視印太地區，以對抗中國日益增長的經濟和軍事實力。

8月初，美國國務卿布林肯在與亞洲國家和夥伴國外長會晤時，曾對中國不斷增長的核武庫深表關切。

中國方面曾多次表示，與美國和俄羅斯相比，其核武庫相形見絀。中國宣稱準備進行對話，但前提是華盛頓「將其核武庫存量減少到中國的水準」。

《德國之聲》指出，美國國防部估計，中國的作戰核彈頭庫存量低於200枚。但是，報告預估，隨著中國軍隊的擴大和現代化，其規模將至少翻倍。美國國務院的資料顯示，截至 2021年3月1日，美國一共部署了1357枚核彈頭。

報導表示，中國在導彈發射技術方面的進展，也受到美國的關注。布西埃表示，中國去年對彈道導彈能力的測試，超過世界其他地區的總和。