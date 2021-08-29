台東熱氣球團隊明年可望增加1顆媽祖型球。（莊哲權攝）

媽祖造型熱氣球明年可望在台東的天空顯神威！台東縣政府和天后宮已著手推動製作1顆媽祖造型熱氣球，由縣府向議會追加預算900萬元，其中包括天后宮資助的500萬元，可望配合明年天后宮12年一度大建醮升空。

台東縣政府先前在台東天后宮為熱氣球祈福，採用道教科儀，希望在疫情期間獲得媽祖的庇佑，天后宮總務林崑成表示，熱氣球是台東大型指標性活動，每年都吸引大批國內外遊客，媽祖熱氣球明年升空，勢必讓大眾更能認識媽祖。

林崑成指出，縣府和廟方去年就開始討論製作熱氣球事宜，今年進一步確定，天后宮將出資一半，明年打造完成逢天后宮12年大建醮，別具意義。

有信徒則認為，未來如果媽祖球升空，希望在彩繪上能夠更用心，不要失去媽祖的莊嚴，讓大家遠遠就能看見媽祖在空中顯神威。

縣府交通及觀光發展處表示，目前向議會提出追加媽祖球900萬元預算，等議會審議通過後，將馬上展開製球設計、招標等法定程序，希望可獲得議會支持，1顆造型球造價約800萬元，一般都在英國製作。