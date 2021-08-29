李㼈的父親李孟聲20日辭世，享壽85歲，29日下午在台北市第一殯儀館景行廳舉行告別式，因李㼈為人海派、廣結善緣，現場一片花海；李㼈的乾妹妹、藝人Makiyo擔任告別式招待，演藝圈好友楊烈、許效舜、林義芳、璟宣、網紅連千毅也來相送，並有大批來自全台各地的黑衣兄弟都前來弔唁。

Makiyo透露，當初因為媽媽的關係，認李㼈為乾哥哥，媽媽過世時，李㼈幫她很多，現在當妹妹的當然要來幫忙。璟宣說：「㼈哥表現得很正常，還跟我們聊天。」但相信他心情一定不好受。

李㼈父親告別式場面莊嚴。（林淑娟攝）

因應防疫規定，告別式室內限定50人，室外限定300人，不少友人日前已提前到李父靈堂上香致意。李㼈前一天特別在臉書貼出訃聞，表示「父親大人公祭無法一一通知，請多見諒，感謝這些天政警軍商及全省兄弟，已先來靈堂致意，因應疫情關係有人數限制，懇請全省弟兄斟酌減少公祭人數，不勝感激。」

即便受限疫情限制，孝順的李㼈仍盡力為父親辦理後事，除了佈置高雅靈堂，現場還有6隻靈獅坐鎮，並有法門靈車、5台佛祖車等排場，也有為防疫準備的消毒門，據悉總花費約200多萬元。