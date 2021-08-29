有些人看起來隨和好相處，和每個人的關係都不錯，但其實真正能走進他們內心的人卻很少。《搜狐命理專欄》近日發文分享，摩羯座、水瓶座和射手座的心門最難被敲開，就算彼此相處再久，也很難和他們變成交心的朋友。

1、摩羯座

摩羯座跟同齡人比起來還要成熟許多，因此在同儕之間很少能找到和他們「頻率」相同的人，大部分的人都會覺得他們個性理智、沉穩，還有些冷冰冰的，難以看透內心想法，而且相處久了也無法讓他們打開心門，因為摩羯座其實打從一開始就沒有想要接受任何人，他們享受孤獨的感覺，也不想改變現狀。

2、水瓶座

水瓶座看似很好相處，對待朋友非常善良體貼，但其實很少有人能夠真正了解水瓶座，他們和每個人之間好像都隔有一段距離，就算是親人之間，也沒辦法了解他們的全部，因為有些部分他們會刻意藏起來，只想要自己知道就好；另外如果水瓶座對某個人感覺不對，他們也不會願意和對方有任何後續發展。

3、射手座

射手座天生就是個社交高手，個性隨和好相處，身邊總是有許多朋友，但事實上真正關係好、可以相互交心的朋友卻沒有幾個，因為他們天生個性灑脫，不喜歡被感情束縛，就算是友情也一樣，比起親密的關係更渴望保有自己的空間，所以儘管對方已經把射手座當成摯友敞開心胸，他們也很難做到跟對方一樣。