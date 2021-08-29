參加「風起原舞．樂動台東」舞蹈及歌唱選拔的團隊，站上舞台賣力演出。（莊哲權攝）

參加「風起原舞．樂動台東」舞蹈及歌唱選拔的團隊，站上舞台賣力演出。（莊哲權攝）

台東縣政府辦理為期兩天的「風起原舞．樂動台東」舞蹈及歌唱甄選活動，參加打擂台的團隊在台上尬舞藝、飆歌技，展現原住民的樂舞魅力， 縣長饒慶鈴期望透過競賽、培育課程、成果展及媒合表演平台等，挖掘更多原鄉人才，成為發光發熱的明日之星。

台東縣政府連續第5年推動「風起原舞．舞動台東」，29日下午進行歌唱競技，由明星導師舒米恩從13組團隊中遴選入選培育學員，老、中、青3代輪番上陣秀出看家本領打擂台，有原汁原味的傳統古調，也有創新與傳統兼容，獲選的團隊組有得拉樂團、杵音文化藝術團、農男美女團，及個人組陳文岳。

而28日舉行的舞蹈部分有5組團隊參賽，由明星導師布拉瑞揚親自遴選，參賽團隊融合了現代與傳統，呈現原民的力與美，特別的是還有馬當部落文化健康站的長者組團報名參加，展現部落長輩滿滿的活力。

縣長饒慶鈴表示，台東豐富的原民文化，以各方式保存與培育原民樂舞人才是縣府施政目標之一，今年的「風起原舞．樂動東」已邁入第5年，透過競賽與培育課程、安排成果展及媒合表演平台，希望提供台東樂舞人才更多展演的機會。

舞蹈鄉部，有潛力參賽者分別為張劭勤、孫誠佑、潘羽霏、張元、張勻，另外，馬當文化健站則受邀請參加布拉瑞陽全國巡演。

縣府原民處長方銘總指出，獲選團隊除了由明星業師指導，透過培育課程互相激發創作靈感與提升表演能量以外 ，培育期間也將提供創作津貼，並將安排媒合表演場次，創造團隊登上各類舞台的演出機會，11月將辦理成果展。