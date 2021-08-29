軍事新聞網站「Breaking Defense」27日報導，美國海軍宣布，AGM-88G增程型先進反輻射導引飛彈（AARGM-ER）已達關鍵的C里程碑（Milestone C），代表這款美軍未來防空壓制／摧毀（SEAD/DEAD）任務的主力，很快就會正式進入量產階段。

美國海軍表示，AARGM-ER於7月成功進行首次實彈試射，完成驗證全面系統整合、測試火箭發動機性能，以及驗證模擬測試結果等目標，因此宣布該型武器已達C里程碑；該軍種指出，AARGM-ER將於2022年期間繼續進行實彈測試，並預計於2023年達初始作戰能力（IOC）。

美軍在武獲程序上共有A、B、C等3個關鍵里程碑，在完成最開始的軍品方案方析（MSA）階段後達A里程碑（Milestone A），進入技術成熟與風險降低（TMRR）階段；接著在達成B里程碑（Milestone B）後進入工程與製造發展（EMD）階段；最後於完成C里程碑後正式進入量展與部署（P&D）階段。

「Breaking Defense」指出，在宣布達成C里程碑後，美國海軍應會在數個月內與諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）簽署初期少量生產（LRIP）合約；而根據預算規劃，該軍種將於2022財年採購54枚AARGM-ER。

AARGM-ER以現役的AARGM改良而來，射程和速度達後者的2倍，且除了打擊防空系統外，還具備攻擊巡弋飛彈發射車、彈道飛彈發射車等時效性目標的能力。該型武器目前正與F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機、EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機整合，未來更能裝載於美國空軍F-35A、美國海軍F-35C戰機的內部彈艙之中，將對中國大陸構築的「反介入／區域拒止」（A2AD）能力造成嚴重威脅。