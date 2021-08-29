有網友分享路上見到的車牌8888勞斯萊斯豪車。（截自臉書《路上觀察學院》）

如今百萬轎車早已不稀奇，路上若是出現要價破千萬的「移動豪宅」，那才會令人驚艷與「驚嚇」。一名網友分享一張照片，內行的網友一看立刻表示：撞下去你就財負漬油了。

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》分享一張照片並發文：「3000萬的車，100萬的車牌，樸實無華…」。從照片可發現，拍攝地點在高雄市鼓山區站前南路一處路口，照片主角是一輛黑色轎車。

有網友好奇發問：「這是什麼牌子的車啊？感覺貴到死老百姓完全不懂」，有網友解答，是勞斯萊斯 Rolls-Royce，更有人說明是「Rolls-Royce Ghost Black Badge 好像是限定款 黑化的」，也就是「勞斯萊斯鬼魅」。

眾多網友看完驚嚇說：「撞下去你就財負漬油了」、「還不保持社交安全距離八百公尺」、「傻了？？居然在這種車子後面玩手機」、「移動式不動產」、「原來是房子在路上跑啊」。不過也有人幽默表示「在只能跑110km的小島」、「安慰的是一樣塞在車陣中。」、「問問他是不是最近在三峽包牌的大俠」。

還有人打趣說，中央分隔島上那支200萬元的測速照相機也顯得渺小了。