今天在UFC場上出現了非常精采一幕，於週六舉行的UFC拉斯維加斯35賽事中，有外號「柔道雷神」的迦納選手阿爾哈桑(Abdul Alhassan)使出超強絕技，一記右腳上段踢KO對手基里科(Alessio Di Chirico)，而且他只花了17秒就將對手解決，反應相當快。

在比賽一開始雙方先互相試探，直到第5秒基里科率先出左腳進行攻擊，但沒有命中，被阿爾哈桑用手輕鬆擋下，他隨後馬上擺回準備姿勢，沒想到才大概過了3秒阿爾哈桑突然使出右上踢命中對手臉部，瞬間將基里科擊倒在地。

隨後裁判馬上跑過來兩人中間停止比賽，阿爾哈桑知道勝負已定時也擺出「安全」手勢，隨後開心到秀了一記後空翻，似乎沒在比賽中用到任何體力。賽後他直言等不及要將喜訊告訴兒子，他說：「這本來應該是左踢，但我看見他頭往另個方向擺，我就出腳了。」

這場比賽是他生涯第11次首回合KO勝，他也成為UFC賽事中第七位有三次以上少於一分鐘KO紀錄選手，實力相當可觀。阿爾哈桑今年36歲，身高178公分體重77公斤，在生涯初期他並沒有馬上投身格鬥界，而是柔道黑帶好手，所以素有「柔道雷神」稱號。

後來他在2013年正式於格鬥場亮相，僅花25秒就TKO對手，生涯格鬥比賽紀錄拿下15勝4敗。不過他曾於2018年遭指控性侵兩名婦女，但之後他的辯護律師稱他們的性行為是兩情相悅產生，並沒有性侵的成分在內，最後陪審團裁定阿爾哈桑無罪。