國民黨主席江啟臣29日下午參加國民黨桃園中壢區黨部公投任務推動宣講會議，他與黨籍市議員共同呼籲希望所有民眾12月18日一定要站出來投公投票，提及朱立倫未參加反萊豬兩公投宣傳記者會，他說文傳會訊息都是統一通知，會同步告知所有候選人，應該是朱另有安排才未參加。

江啟臣提到，他個人對公投保持一貫的態度，而且公投比選黨主席重要，公投和黨內選舉不一樣，不能相提並論，自己到桃園此行的用意也是宣傳公投，並非為自己的黨主席選舉而來，也不是要來搶奪朱立倫的選票，一切以公投為主。

針對媒體人周玉蔻29日上午在臉書上打出12隻猴子圖示，疑似暗指新北市長侯友宜，準備要打猴子，江啟臣表示「這很不禮貌」，不清楚她想要暗示的意義是什麼。

國民黨魁選舉競爭激烈，2015年的「換柱」事件再次成為黨內攻訐焦點，針對傳出台中紅派大老廖了以當年也是幕後推手，對此江啟臣說，這種放話無助於黨內民主和形象，更何況中傷的是他敬重的前輩，不只是他聽了感到生氣，其實大多數人聽到都很生氣。