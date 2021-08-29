縱橫全球歌壇的壇碧昂絲 (Beyonce)與傑斯 (JAY-Z)，一直是好萊塢令人稱羨的夫妻檔，珠寶精品Tiffany & CO.最近邀請這對夫妻檔拍攝最新形象廣告《ABOUT LOVE》，碧昂絲穿著黑色晚禮服、佩戴128.54克拉Tiffany傳奇黃鑽項鍊彈著鋼琴，傑斯則佩戴經典「石上鳥」胸針，手持攝影機深情拍攝愛妻，背景則是巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）Tiffany藍色主圖的上億畫作，完美詮釋美國影壇上流社會的奢華小縮影。

碧昂絲佩戴Tiffany傳奇黃鑽項鍊，JAY-Z則佩戴石上鳥胸針，背景則是巴斯奇亞畫作，詮釋上流社會的奢華小縮影。（Tiffany & CO.提供）

這支《ABOUT LOVE》形象廣告的前導片雖僅短短6秒，但已讓人驚豔，忍不住一再回放，碧昂絲胸前偌大的黃鑽，是Tiffany紐約總店的鎮店之寶，已是難得一見，背景一幅巴斯奇亞藍色Tiffany主題的畫作《Equals Pi》（1982），畫作完成後就蒙私人收藏，從未曝光，如今首次公開亮相，更是讓人目不轉睛。

Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊，主石是128.54克拉黃鑽。（Tiffany & CO.提供）

法國LVMH集團買下Tiffany之後，由年僅29歲的集團二公子Alexandre Arnault擔任Tiffany副總裁，宣布邀請碧昂斯和傑斯擔任代言人的好消息，「碧昂絲與傑斯是現代愛情故事的縮影。作為一個象徵著愛、力量和自我表現的品牌，沒有一對情侶比他們更能代表Tiffany精神。我們十分榮幸邀請卡特夫婦成為Tiffany家族的一員。」

Tiffany Schlumberger Apollo鑽石胸針，145萬元。（Tiffany & CO.提供）

這支形象廣告預計將在9月15日上架，由知名導演Emmanuel Adjei執導，碧昂絲將演唱《第凡內早餐》經典歌曲Moon River一曲，由傑斯拍攝，《ABOUT LOVE》是Tiffany支持有色人種弱勢社群的慈善計畫，將提供200萬美元贊助歷史悠久的黑人學院大學（HBCUs）獎學金和實習計畫。