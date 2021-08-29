2020東京帕運今天傍晚部分中華代表隊成員回台，分別是田徑湯川輝和伴護乃慧芳，柔道選手李凱琳與教練吳嘉倫，桌球選手盧碧春、程銘志及教練林佳蓉，4位選手感謝國人期待，也祝福還在東京帕運奮戰的選手，可以傳回捷報。

第二次參加帕運的「最強阿嬤」盧碧春，表示上屆里約帕運吊車尾取得參賽資格，最終很可惜一個都沒打贏，讓她相當挫折，此行目標之一是勝場開胡，東京帕運不但拿下個人參賽首勝，也挺進到8強，雖無緣更上層樓，奮戰精神感動許多人，今天在桃園機場的返國記者會她笑說：「拿到第1勝是給自己、家人、教練及大家一個交代，鼓勵不要給自己設限，不要覺得年紀大就不出門運動，我們的潛力是無極限的，也祝福帕運接下來參賽的選手都加油。」

右手包著繃帶的李凱琳表示，賽前兩、三天受傷，讓她無法以比較好的狀態去比賽，能夠完成比賽很開心，桌球男將程銘志則想好好享用寶島美食，慰勞一下自己。

湯川輝表示，這次帕運因為新冠肺炎疫情，家人無法一同前往觀賽，不過住在日本的姊姊有特地買伴手禮到選手村看他，他很感謝這次體育署、總會大力協助，讓選手們有滿滿力氣上場拚搏。