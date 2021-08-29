林彥君說近1年來，將重心轉移至越野車。（民視提供）

民視《Go Go Taiwan》主持人段慧琳（Windy）以熱愛運動聞名，常被粉絲戲稱是「當過兵的女人」、「被外景耽誤的運動員」。今年段慧琳開設個人 Podcast 節目《運動人的Pain Cave》，也以運動為主題，造訪過的來賓有奧運國手、運動網紅、專業教練，努力推廣運動風氣。最新一集節目，她邀來藝人151林彥君，以越野車為主題開懷大聊，段慧琳說：「彥君今年拿到全運會參賽資格，她才真的是被演藝事業耽誤的運動員啦！」，節目中段慧琳聽完林彥君的比賽過程，她的綽號已從151改成「林選手」了。

段慧琳和林彥君因單車而結緣，兩人都深受自行車友喜愛，節目中林彥君聊到近一年來，將重心轉移至越野車，騎出興趣，不但拿到全運會參賽資格，也「推坑」段慧琳一同嘗試。段慧琳雖打趣問：「會不會摔斷鎖骨啊？我好害怕。」，卻真的在訪問完林彥君之後，報名了越野車課程，幾堂課下來，竟也玩出樂趣，還大膽報名了11月的賽事。段慧琳表示：「彥君身材嬌小，卻有很大的毅力，在自行車的學習上，她是我的標竿。」，兩人年底都會參加在墾丁舉行的「撒野」越野賽，段慧琳說，她會加緊練習，跟上「學姐」林彥君151的腳步。