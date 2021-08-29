石晉華個展即日起在台東美術館登場。（台東縣政府提供）

一場富含藝術家個人與父親之間傳承的情感，以及結合行為創作與觀念繪畫的獨特美學盛宴「石落心田 終歸大地—石晉華個展」，即日起在台東美術館山歌廳展出，展期至10月24日止，歡迎民眾前往參觀。

展出者石晉華表示，這次本展覽有「墨行」與「石頭們」兩區塊。海舞廳展出「石頭們」是有關自身回憶父親對於石頭愛好收藏的系列作品，取名《父親的石頭》。

此外，山歌廳《墨行》是一件起發自佛經的行為藝術，台東美術館是此新作的開始，估計會與《走鉛筆的人》齊觀，將需要好多年時間完成，值得期待。

文化處處長顏志光指出，《墨行》由觀念行為藝術領域具代表性的藝術家石晉華在館內持著一滿缽『墨』行走在巨型白紙上，墨一旦溢出立即以『水』重新斟滿缽，該行為藝術將持續進行，直到缽內終於成為沒有痕跡的清水。藝術家對於水墨藝術，以象徵手法點出其本質，即修行的力量並非鍛鍊外在，而是讓心回到本來的樣子。