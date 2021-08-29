根據《美麗島電子報》的民調顯示，總統蔡英文的信任度回升到55.1%，不信任度則下降到41.3%。對此，前民進黨立委郭正亮指出，因為在野黨的能量不足，加上有些之前支持蔡英文，但變成中間選民的人回流，所以出現這樣的現象，他更指出，疫苗問題是最核心的危機，而郭正亮也對副總統賴清德等人的民調提出分析與看法。

郭正亮今(29日)在政論節目《新聞大白話》中表示，在國民黨競爭不是很強的情況下，有些人雖然不滿政府施政，但也沒有轉向支持國民黨，就變成中間選民，而這些人本來就支持蔡英文，只是暫時變無黨，後來看到小英回心轉意了，覺得小英也不差，就又回來了。

郭正亮指出，這牽牽涉在野黨的競爭能量，如果這些人被國民黨或民眾黨搶走，可能就會被某種力量拉住，可是從這份民調來看，並沒有這種力量可以把這些人拉走，因為行政院長蘇貞昌的民調就沒有這個現象，老百姓心裡還是有把尺，知道這個決定是誰做的，「這當然是給你們一個警惕，疫苗危機才是最核心的危機」。

針對《美麗島電子報》公布的「誰最適合擔任下一屆總統民調」，郭正亮則為賴清德抱屈，因為賴是醫生，但防疫都沒讓他參與，這實在說不過去，副總統的任務是總統指派的，而他和醫界有很深的淵源，如果出來協調一些事情會容易很多，而賴清德在沒有太多表現的情況下，還能在民調上取得如此的成績，也許是因禍得福，因為他如果介入防疫很深可能也會受傷。

郭正亮認為，桃園市長鄭文燦民調下滑，就是在諾富特事件之後，這非常明顯，所以他對桃園疫情非常緊張，「因為他知道人家在期望你要做什麼」，且之後要有很亮眼的表現，才有機會衝出另一波高峰；而新北市長侯友宜的形象一直是那樣，變化不大，但一直維持在高檔；另外一個民調衝上高點的縣市長是台中市長盧秀燕，盧秀燕沒有要選總統，可是她的民調就一直高在那裡。