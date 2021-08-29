日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，目前有21都道府縣被發布「緊急事態宣言」。日本政府厚生勞動大臣田村憲久今天認為，要如期在9月12日解除宣言相當困難。

日本朝日新聞報導，有關目前在東京都等共21都道府縣發布的「緊急事態宣言」何時解除，田村憲久今天說，就拿東京來看，每天新增確診病例數如果無法低於500例就無法解除，「考量到現狀大概相當困難」。

日本政府對是否解除「緊急事態宣言」，目前態度是以新增確診病例數及病床使用率等作為標準，進行綜合判斷。

田村今天在電視節目上說，9月起學校就開學，隨著人們改變行為，疫情又將更為擴散，「嚴峻狀況依舊持續」。

田村還說，在醫院增加病床就會對一般醫療造成相當影響，所以在臨時醫療設施等地增加病床很重要。

目前被發布宣言的地區包括東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、靜岡縣、京都府、大阪府、兵庫縣、福岡縣、沖繩縣、北海道、宮城縣、岐阜縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、岡山縣及廣島縣，發布期限同為9月12日。