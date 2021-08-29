三創生活園區宣布閉店清消，並停業1天（圖／三創生活園區臉書）

有確診者到訪足跡，三創生活園區稍早在臉書發布自主停業公告，今（29）日提早至18時閉店進行消毒，明天也將休館一天。台北市衛生局證實，因曾有確診者（案16087）到訪，所以通知店家進行自主健康監測。

衛生局表示，案16087，7月23日從美國入境，已打兩劑BNT疫苗，入境前及8月5日採檢皆為陰性，8月28日自費採檢確診，調查確診前14天足跡，該個案除了在北市活動，也曾到花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市，詳細足跡仍在調查中。

目前已知案16087曾在22日赴大安區甜點店「深夜裡的法國手工甜點」買外帶，23日曾到中山區拉麵店「麵屋一燈Menya Itto Taiwan」消費，進入三創生活園區的時間點尚未公布。

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