蔡英文總統今天搭乘專機南下高雄，在高雄市長陳其邁、綠委趙天麟等人陪同下，前往探視湧言會精神領袖「海董」林崑海。黨政人士表示，林崑海之前身體抱恙但近日已有好轉，今天氣色看起來很不錯。

據了解，蔡英文總統今天上午先搭乘專機到岡山，再驅車赴高雄市區探視林崑海，停留時間約50分鐘，隨後轉往台南。

黨政人士表示，林崑海前陣子身體微恙，幾乎不太出門，黨內人士也不敢太打擾，不過最近已稍有恢復，中秋節將近，許多他的好友也都陸續接到他託人送來的梨子等水果禮盒。

他說，蔡英文總統之前聽說林崑海抱恙後，就曾表達關切之意，這幾天聽說已有好轉，於是趁著南下之際，安排探視。

外傳蔡英文除了探視林崑海的病情，談話內容也涉及2022年市議員布局，對此，黨政人士不願證實，僅低調表示，總統主要用意還是去探視「海董」。

不過他說，除了高雄和台南外，蔡英文近日也將前往屏東，總統南台灣之行，當然也會順道了解地方基層對選情的看法和建言。