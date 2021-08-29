金管會依法納管的虛擬通貨平台及其業者，多家業者已作妥全新的客戶KYC/AML作業流程與文件，交給金管會，達到合法被監管，也準備因此能擴大客群對象。交易商MaiCoin將於9月1日起，開放在台灣註冊的社團法人申請開戶，便於該單位接收國外的虛擬貨幣捐款，創下台灣市場的新紀錄。

金管會通過施行的《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》，直接點名台灣市場上的8家加密貨幣交易商「納入管理」，主要是要求客戶開戶、交易虛擬貨幣的實名制，若是台灣本地民眾要有台灣的身份證，若是外國人則要有居留證或護照影本、銀行開戶證明等，而且過去開戶時缺少的資料，現在都要補齊。業者透露，此一嚴格規定下，已有2家平台自動停止交易服務，也讓部份境外人士卻步，交易量有減少的跡象。

基於KYC/AML的納管要求明確，虛擬通貨交易商認為可以新增客源，因此重新研議曾經主動詢問開戶事宜的社團法人、基金會等。萬旭浤資訊科技集團執行長、美國會計師鄭旭高表示，根據前述辦法第三條第一項，有關與客戶建立業務往來關係時之條款，並未區分客戶為自然人、法人（公司、社團法人或財團法人），按法律解釋方法論，應無排除社團法人的道理。

MaiCoin表示，社團法人的業務內容不乏與國際關聯，例如移工、外籍配偶等，隨著虛擬貨幣在國際間的使用愈來愈廣泛，連一般商業公司都有國外貨款拿到比持幣、穩定幣，許多國際捐款也都接受虛擬貨幣，社團法人確有實際的需求。

對於開拓社團法人的開戶管道，MaiCoin認為，基本規定和一般公司戶沒有差別，支援台灣註冊公司以及海外註冊公司，後者需排除美國、日本、FATF、OFAC 禁制國家，服務內容包括：國內公司使用新台幣銀行轉帳交易虛擬貨幣，國外公司則使用美元銀行轉帳交易虛擬貨幣。社團法人則在開戶申請過程，除在台登記證明，需另外準備募資計畫書面資料，也要接受若要在台灣轉成法幣的提領金額限制。

基於虛擬通貨在國內外法規上的嚴管，公司戶開設虛擬通貨帳戶，實際上並不容易。交易商會額外要求公司戶實質受益人聲明和個人文件、交易授權委託書、客戶資產來源及風險偏好調查表等等，而且交易商有開戶的最後審核權。但是，至今仍有不少公司戶成功開戶，並在業外投資部份增加虛擬資產。