蘋果廣告業務營收雖然只占整體的一小部分，但Evercore ISI分析師看好廣告業務成長潛能，預期2025年廣告營收可望上看200億美元，約是目前水準的10倍。

Evercore ISI分析師達雅納尼（Amit Daryanani）表示，蘋果的廣告業務「未受賞識」，未來幾年的成長潛力可期。他估計2025年前廣告業務營收將達200億美元，約是目前20億美元的10倍。

廣告對蘋果而言是高利潤的業務，依據達雅納尼估算，2025年前廣告營收可望占服務營收的17％，約占總營收的5％，但占每股盈餘比重則有9％。

蘋果目前的廣告收入主要來自應用程式商店App Store搜尋，達雅納尼認為蘋果可望將App Store轉變為「內容探索」，而不僅僅是「內容傳遞」工具。2021年稍早蘋果在大陸推出搜尋廣告，並增加廣告量，有助蘋果提升廣告收入。

此外，蘋果還可以師法其他公司的數位廣告成功案例。數位機上盒開發商Roku便是「合理的先例」，蘋果可從Apple TV用戶創造廣告收入。谷歌地圖為谷歌帶來數十億美元營收，蘋果也能在蘋果地圖採用相似手法。

2021年谷歌的廣告收入估計超過2000億美元，雖然蘋果無法在短期間內與谷歌相匹敵，但谷歌廣告事業規模強化達雅納尼對蘋果廣告業務的信心，看好廣告成為蘋果下一個200億美元事業。