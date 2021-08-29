許多人認為早餐店很好賺，不過有一名40歲的網友表示，自己開早餐店，和太太兩人月收15萬左右，看上一棟800萬上下的透天厝，但湊不出240萬的頭期款，不料存款曝光後讓眾人看傻眼。

原PO在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》表示，他現年40歲，和太太無子女，2人加起來每月約有15萬收入，現在現金存款約50萬，每個月扣掉一些開銷約可存10萬。原PO指出，他的太太在工廠上班，一個月4萬5左右，他則是開一家早餐店，自己薪水加上淨賺約12萬，最近想要買一間約800萬上下的透天厝，看了一些社團文章得知，自備款約需3成，240萬。

原PO說因為從沒買過房子，又怕房貸壓力，好奇詢問大家應該存到240萬再買房，還是信用貸款頭期款，或是有其他更好的方式？貼文一出讓不少人訝異，夫妻倆月收15萬，存款卻只有50萬元，紛紛回應「月入15萬，存款只有50萬？」、「40歲存款約50萬…先存個200、300萬好嗎」。

綜觀網友回應，多數網友都建議先記帳，等存到頭期款再買房，網友認為，2人月收15萬其實要存很快，先衝高自備款，才不會被房貸壓得太重，不然信貸利率都偏高，既然家中人口不多，可以先買兩房一廳的房子即可，全新、透天的房子如果不是很偏鄉，應該可貸到八成，而且若先借了信貸，可能還會影響之後房貸的成數或利率。