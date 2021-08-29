案16080足跡。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

本土確診病例今一口氣暴增13例，其中2例曾赴花蓮，自美返台的年輕人案16087，26、27日期間更造訪多個知名觀光景點，包含七星潭、東大門夜市及新天堂樂園等處。

花蓮縣衛生局今晚間公布2名確診個案足跡，新北市確診個案16080，8月15日下午1時許，曾到光復鄉馬太鞍超商消費，並前往光復糖廠吃冰消暑。

台北市確診個案16087則是8月26、27至花蓮旅遊，入住在海濱街的一間民宿。26日上午從台北車站搭車抵花後，隨即前往花蓮知名美式餐廳用午餐，並前往知名景點雲山水拍照打卡，之後返回市區，到知名冰品店吃冰品，並文創園區散步，傍晚到七星潭看海，晚間再到東大門夜市逛街。

案16087於27日下午1時許，前往新天堂樂園，並和星巴克貨櫃屋拍照打卡，隨後再到台開心農場散步，下午4時再回到花蓮市區買名產，並在下午4時20分直接在花蓮火車站搭乘火車返北。

衛生局呼籲，若有和確診者足跡重疊者，9月10日前應確實進行自我健康監測。

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