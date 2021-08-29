駐德代表謝志偉連續兩天在臉書批，前民進黨立委郭正亮不再像當年捍衛台灣價值，並指郭正亮淪落到必須靠說謊或造謠來迎合同溫層；郭正亮回嗆，違反科學才是違反台灣價值。資深媒體人黃暐瀚表示，因為郭正亮戳破了一個重點，就是謝志偉在德國這麼長一段時間，如果不是民間企業出手，我們根本不可能買到BNT。

黃暐瀚29日在節目《新聞大白話》中表示，為什麼謝志偉會攻擊郭正亮，就是因為郭正亮戳破了一個重點，就是他過去在德國這麼長一段時間，如果不是民間企業出手，而且民間企業要買時，政府還不要讓他們買，現在根本不可能有BNT來台，如今謝志偉卻反過來罵郭正亮。

黃暐瀚接著表示，原本蔡政府連買都不想買BNT，連上海復星都不想跟它簽約，可是後來妥協了，這件事情讓中間選民覺得，至少願意了，所以總統蔡英文的民調就上來了。現在連BNT包裝有簡體字也可以，他認為，下個月蔡總統的民調應還會再在上來一點。總統的態度是，你們要我買BNT、我就買，總統蔡英文的民調也回升了。

針對民間企業買到BNT，黃暐瀚指出，謝志偉本身有太多的大內宣，講是國安會秘書長顧立雄的、是謝志偉的功勞，而這個論述被郭正亮戳破了，郭正亮說根本跟他們無關，謝志偉就跳出來批郭正亮，郭正亮就如同那位講國王沒穿新衣的小孩。

黃暐瀚指出，總統願意開放BNT，是總統願意開放，可是下面整個意識形態是不會變的，網路上還是一直在講這個跟他們當初講的一點都沒有扞格，稱他們本來就是要原廠標籤，過去他們就是不要復必泰、不要透過上海復星、不要看到簡體字。黃暐瀚認為，可是蔡政府現在願意了，確實是有轉變的，只是基本教義派是不會承認是有轉變的，郭正亮卻告訴大家這中間是有不同的，所以謝志偉才要出征郭正亮。