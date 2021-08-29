大陸央視一名女記者王冰冰，因甜美外型、清新氣質被封為最美女記者、新一代國民情人，近年人氣急速竄升，在微博有451萬粉絲數，近日她在北京環球影城被網友捕獲，私底下真實模樣讓大批網友直呼戀愛了。

北京環球影城9月1日試營運，這幾天不少民眾已進園體驗，就有網友在網上曬出在園內巧遇王冰冰的畫面，當時她正與影城工作人員合照、交談，一旁則有人拿著攝影機拍攝，看起來似乎正在拍樂園開箱影片。

王冰冰擁有甜美外型、鄰家氣質，人氣急速飆升。（圖／翻攝自微博）

網友在環球影城巧遇王冰冰。（圖／翻攝自微博）

影片中，王冰冰穿著魔法學院服，披著一頭中長捲髮，拍照時先和工作人員比手畫腳討論，下一秒立刻開心擺出比YA的姿勢，加上她一直露出燦爛笑容，整個人活力滿滿，一舉一動洋溢鄰家女孩的甜美氣質，讓不少網友看了被融化，激動直呼「救命真好看」、「秋天了，我的心還是冰冰的」、「我又戀愛了」、「路人鏡頭下還是好美」、「太可愛太甜啦」。

事實上，大陸央視電視台因為沒有濾鏡、燈光效果，而有「照妖鏡」之稱，不少明星在央視鏡頭下都會崩壞，可王冰冰就算在照妖鏡底下工作，仍有超高顏值，加上甜美聲音、流利口條，以及紮實的專業知識，讓她火速爆紅，而90年後出生的她，目前擔任記者採訪工作兼任新聞播報，已圈粉一大波粉絲。