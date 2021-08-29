日前有越南裔母女走私豬肉透過空運來台，經檢舉遭檢警查獲並驗出非洲豬瘟核酸陽性，為國內首起查獲非洲豬瘟陽性肉製品，近日也相繼在各縣市驗出越南進口肉品非洲豬瘟陽性，根據檢調結果，該女的走私紀錄可回溯到今年3月。產業界質疑，砸大錢防守邊境的X光儀竟出現破洞，若全面失守，養豬產業將面臨蕭條，高達百萬人恐將失業。

國際非洲豬瘟疫情延燒，台灣目前仍未淪為疫區，根據財政部關務署109年度提升服務執行計畫指出，為強化邊境防疫，阻截非洲豬瘟，關務署於108年1月在全國各海、空運旅客通關點盤點並採購增設8部X光檢查儀，同年2月財政部函報行政院專案請增76名約聘人力，藉由增加機具與人力等方式，提高防疫量能及查緝走私豬肉的效率。

而關務署「海關查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品」統計，107年緝獲件數6608件，緝獲重量1萬5785公斤，不過在108年度查獲未經檢疫豬肉製品有大幅下降趨勢，108年緝獲件數1508件，109年363件，110年截至第二季117件，可見X光儀與人力相輔下確實有成果。

但本次越南走私豬肉卻讓國人看到漏網之魚的嚴重性，也對X光檢查儀的「百分百檢驗」存疑，雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，無論查緝數是否大幅降低，走私豬肉能進來就是警訊，更是防疫漏洞，這就像是乳酪效應，一個災難是由許多破口所造成，非洲豬瘟是毀滅性的，關務署必須繃緊神經，不能再讓漏洞發生第二次。

根據農委會每半年一次的統計，截至今年5月底全台豬隻在養頭數為547.3萬，張姓豬農表示，除了50萬現場工作人員外，飼料廠、大宗物資疫苗針劑添加劑進口商、疫苗針劑添加劑在地製造商、業務、運輸、肉品市場、冷凍屠宰場、設備器具製造及進口商、維修人員等相關產業若倒閉，將造成大規模的經濟蕭條，上百萬從業人員終將失業，也會搶佔現有就業市場。

關務署表示，將檢討快遞貨物通關及查緝作為，未來將持續辦理X光影像判讀教育訓練，精進AI輔助肉品查緝系統，強化分析查獲肉製品案件申報資料，擴大攔查高風險貨物，並與防檢局等邊境管理機關共同合作，全力防堵非法豬肉製品入境。