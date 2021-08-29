火腿隊與西武獅隊3連戰最終戰，台灣「大王」王柏融在第4局滿壘時敲出清壘二壘安打，加上伊藤大海用134球完封，火腿終場以6比0完封對手。

王柏融與吳念庭前役都有雙安演出，今天繼續被排進先發打線，前3局兩隊都未得分，4局上西川遙輝、野村佑希接連敲安，近藤健介保送，形成無人出局滿壘的局面。

大好得分機會交給王柏融表現，他把握住一顆142公里的速球，打成中右外野二壘安打，送回壘上所有跑者，自己後來也靠著隊友安打回來得分，火腿單局攻下4分。

王柏融在局中接受訪問時說：「因為是滿壘，心裡想著至少要打回一分，抱持這樣的心情去打擊，有掌握到第一顆速球，真是太好了。」最終王柏融3打數1安打，貢獻3打點，另有1次四壞球保送，賽後打擊率上升至2成31。吳念庭則是2打數無安打，只靠1次保送上壘，打擊率下修至2成54。

另場樂天金鷲與千葉羅德的比賽，前8局打完兩隊都無法攻下分數，第9局樂天換上暫代終結者的台灣好手宋家豪，但他被田村龍弘敲出安打失1分，最終樂天就以0比1吞敗，宋家豪吞下敗投。