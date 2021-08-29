針對外界質疑蔡總統當年提交給政大博士論文題目，與目前保存在國家圖書館的題目不同。總統府今天表示，蔡博士論文分為三大部分，表單上的是PART TWO。當年申請教職也經過校方審核程序，並再次呼籲，關於蔡總統博士學位，求證LSE校方是唯一且正確的管道。

學者賀德芬日前出庭台北行政訴訟時，提出對蔡英文總統論文的質疑，指蔡於1984年9月28日在「國立政治大學教師資格審查履歷表」上，親手所填的倫敦政經學院LSE的博士論文的英文題目，與目前保存在國圖版本的題目迥然不同。

對此，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統的博士學位，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，總統委請律師提告後，檢察官亦起訴了該案其中一位被告。總統府早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明總統經過嚴謹程序，取得博士學位：並且，蔡總統的博士論文也完整上傳至國圖網站，讓各界公開審閱。

他說，若有去查詢蔡總統博士論文，即可清楚發現，蔡總統的博士論文分為三大部分，分別為「PART ONE： A World in Transition」、「PART TWO： Law of Subsidies Dumping and Market Safeguards」、「PART THREE： Law Politics and Efficiency」。

張惇涵強調，網路上所謂表單上的「Law of Subsidies Dumping and Market Safeguards」就是蔡總統博士論文「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions」的PART TWO部分，共計237頁，佔了這本本文365頁論文的絕大部分。而蔡總統申請教職，也是經過政大校方的審核程序。

張惇涵也再次呼籲，關於蔡總統的博士學位，惟有求證LSE校方是唯一且正確的管道。我們也再次期盼社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛。