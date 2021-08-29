日前檢方查獲越南走私豬肉製品，並驗出有非洲豬瘟陽性，廚餘作為最後的防線，為防堵非洲豬瘟藉由廚餘進入養豬場，非洲豬瘟中央災害應變中心日前下令，9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻。有豬農表示，光禁廚餘還不夠，假如豬場出現案例，建議政府採購氣簾式小型焚化爐，仿效國外就地焚燒，避免死亡豬隻的移動傳染風險。

由於中秋節前是風險最高的防疫關鍵期，為全面守住全國養豬場防線，非洲豬瘟中央災害應變中心公告，9月1日至9月30日養豬場全面暫停使用廚餘養豬，並輔導農民改用飼料並提供價差補助，國內676場合法廚餘養豬場在9月底前的飼料差額補貼為每頭500元，而若是轉型補貼，即不再使用廚餘養豬者，將補貼每頭2500元。

苗栗縣養豬協會理事長陳明朝表示，對有使用廚餘餵豬的養豬戶而言，廚餘停一個月影響真的很大，我們餵飼料都是用自動輸送帶，但對廚餘養豬戶來說，改餵飼料一方面沒有設備，人力上也很吃緊，加上近期飼料玉米、黃豆等飼料原料每公斤分別漲到10元和14元，成本差距越來越大。

陳明朝指出，假設非洲豬瘟真的在本土出現案例，有的養豬場可能就會收掉了，養豬業一年產值好幾百億，口蹄疫拔針就花了23年，而非洲豬瘟致死率100％，要徹底消滅恐怕更不容易。

此外，根據中央災害應變中心的動物屍體處置原則，疫情發生時將優先採就地掩埋方式處理，而當畜牧場的條件無法就地掩埋時，由所在地化製場處理。

有嘉義豬農批，若就地掩埋，病毒恐隨著地下水四處跑，得要幾十年時間才能清滅，而前提是台灣不養豬，這樣等於一個產業不見了！針對未來不幸出現疫情的案場，政府應購置上千台的移動式焚化爐就地焚燒，且一台焚化爐要有一天能燒毀5到10頭120公斤豬隻的量能，政府務必做好沙盤推演，準備好所有足夠的人力、物力、設備以及預算，這才是超前部署。

另有不少豬農認為，飼料補助廚餘的的基準點和原則尚有爭議，認為這次的飼料補助是獨厚廚餘戶，全國養豬協會應藉此危機，籲請政府斷絕廚餘養豬。