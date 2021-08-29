開學在即，香港教育局日前要求學校教職員及學生，各達70％新冠疫苗接種率，才可以恢復全日面授課，香港教育界人士預估，因小學生多數不到12歲接種疫苗的年齡，新學期恢復全日面授課程機會不大。

香港島校長聯會副主席詹漢銘今（29日）表示，由於大部分小學生都不到12歲，不能接種疫苗，所以小學在新學期恢復全日面授課的機會不大，但學校已計劃在新學年只安排半日面授課，剩下半日則會安排網課或其他活動。

對於香港開學前爆發移民潮，其中包括不少學生及教職員，面對人口流失，詹漢銘認為，適齡學童人口下跌是一個好機會，可加強推行小班教學，且人口升跌是自然的循環，中、小學本就長期面對收生壓力，他建議香港教育局應制訂長遠規劃，針對性解決問題。

香港中學校長會主席連鎮邦則表示，疫情至今約1年半，學界今年繼續有「不一樣」的暑假。在香港教育局本月初公布新學年安排後，學校正彈性調整時間表，也正著手核實師生接種紀錄，他讚揚教育界在疫情上靈活多變，仍然盡力照顧好學生的成長。

此外，連鎮邦指出，自去年開始，有約2.7萬名跨境學童，因疫情而長期未能回香港上課，而面對學習進度、情緒等因素，當中有部分已選擇申請休學，他希望大陸及香港政府設法協助該批學生。