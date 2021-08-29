捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗今天傍晚運抵台灣，總統府對捷克政府的及時協助，以及外交團隊和許多友人努力奔走，在短時間內順利完成該項計畫表示感謝。府方強調，這也再次印證，面對全球疫情挑戰，民主國家間共同抗疫、相互扶持的「善的循環」。

總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯感謝捷克政府對臺灣的及時協助，並由衷感謝捷克國會及民間對臺灣的溫暖支持。對外交團隊及許多友人的努力奔走，在國際疫苗供應仍不穩定的狀況下，能夠在短時間內順利完成該項計畫，總統府也表示感謝。

他說，從臺捷雙方在去年4月1日共同簽署「臺捷防疫合作聯合聲明」以來，臺灣也陸續捐贈捷克超過百萬片口罩，及口罩機等防疫醫療物資；捷克參議院則是在今年4月28日，首度通過決議，支持我國參與世界衛生大會（WHA）。

張惇涵表示，誠如捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）所稱，「因為台灣過去在疫情中曾幫助捷克。這是一份回報，也展現捷克政府對台灣的支持」。這也再次印證，面對全球疫情挑戰，民主國家間共同抗疫、相互扶持的「善的循環」。

張惇涵強調，捷克對臺灣的溫暖支持，讓臺灣人民深受感動。而我國也會與捷克等理念相近的國家持續深化合作，共同為全球團結防疫及捍衛普世價值，持續貢獻正面的良善力量。