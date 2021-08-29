民進黨立委蔡適應27日在臉書披露，明（2022）年國防預算來到4717億元，創下新高。
蔡適應指出，國防部預算可分為三大類，最大規模的公務預算案明年編列3726億元，其中區分為人員維持費1708億元(45.8%)、作業維持費1069億元(28.7%)、軍事投資費949億元(25.5%)；基金預算和新式F-16戰機採購特別預算則有590億元和401億元，讓明年度整體國防資源來到4717億元。
蔡適應分析，五年來人員維持費占比首度低於46%，較最高點的2018年48.4%下降不少。募兵制上路後，雖然我們努力新增許多加給作為招募誘因，但沒有讓人事費比例繼續擴張，仍控制在可接受狀況內。
他也提到，作業維持費比今年增加1.3%，顯見在對岸頻繁騷擾情況下，相關維保需求確實需要提升。此外國軍目前還有不少舊式裝備，在獲得汰換前，後勤支出也會持續增加。
蔡適應強調，疫情持續存在不確定性，國防預算仍於2022年創下新高，得來不易；他會認真審查，同步做好推動國防精進與監督預算等多重職責。
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