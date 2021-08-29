由捷克贈送的3萬劑莫德納疫苗班機排程因素延誤一日，在29日傍晚5時49分運抵台灣，在辦妥通關作業後送往指定冷儲物流中心存放，由於新增一道消毒作業，因此卸貨通關的作業程序，也較以往增加了10分鐘左右。（陳麒全攝）

由捷克贈送的3萬劑莫德納疫苗班機排程因素延誤一日，在29日傍晚5時49分運抵台灣，在辦妥通關作業後送往指定冷儲物流中心存放，由於新增一道消毒作業，因此卸貨通關的作業程序，也較以往增加了10分鐘左右。（陳麒全攝）

由捷克贈送的3萬劑莫德納疫苗班機排程因素延誤一日，在29日傍晚5時49分運抵台灣，在辦妥通關作業後送往指定冷儲物流中心存放，由於新增一道消毒作業，因此卸貨通關的作業程序，也較以往增加了10分鐘左右。（陳麒全攝）

由捷克贈送的3萬劑莫德納疫苗班機排程因素延誤一日，在29日傍晚運抵桃園國際機場，海關在停機坪機邊驗放後，往指定冷儲物流中心存放，由於新增貨艙在卸貨前，須全艙消毒作業的新規定，因此疫苗卸貨通關的作業程序，也較以往增加了10分鐘左右。

捷克贈送的3萬劑莫德納（Moderna）疫苗，原本應是在28日到貨，但因航班排程問題延誤一日，最後在29日傍晚5時49分運抵桃園國際機場。負責載運疫苗的土耳其航空公司班機在落地後，經塔台引道滑行停靠在第二航廈D2機坪，先由穿著全套防護裝備的工作人員，針對貨艙噴灑航空器專用消毒藥水後，靜置10分鐘消毒，這項措施是近日新增的作業，且客貨機都要實施，因此疫苗的卸貨通關也較以往延遲了10多分鐘，等到清消作業完成後，才由地勤人員上前，準備後續的卸貨通關作業。在貨艙的疫苗卸下，由工作人員以拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，送往指定冷儲物流中心存放。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，捷克政府於7月26日宣布捐贈台灣3萬劑莫德納疫苗，經捷克衛生部與台灣駐捷克代表處通力合作安排，自布拉格機場啟運，抵達桃園國際機場。陳時中說，在全球疫苗供不應求時刻，捷克伸出援手提供這批莫德納疫苗，給予國內疫情防治極大幫助，指揮中心向捷克政府與民眾致上誠摯謝意。這批莫德納疫苗抵台後，將在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。