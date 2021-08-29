小薰重複觀看檢視自己的表演。（七十六号原子提供）

莫子儀飾演怪咖神探。（七十六号原子提供）

由金馬影帝莫子儀攜手金穗獎影后黃瀞怡（小薫）主演的《追兇500天》傳出捷報，榮獲新加坡亞洲內容大獎的「亞洲最佳電視電影獎」。一聽到獲獎消息，小薫表示：「很開心《追兇500天》獲獎，很希望可以聽到更多獲獎的好消息，讓更多人看到這部戲。也要再次感謝七十六号原子及蔡怡芬導演的堅持，這是大家一起努力的成果。」

莫子儀也開心恭喜導演和劇組所有夥伴們，並謝謝評審們的鼓勵，「怡芬導演私下透露我們有拍續集的可能性，非常期待。導演的劇本非常紮實，可以演出她的劇本很榮幸；她是十分重視、尊重所有工作人員的導演，能和她一起工作很開心。」

《追兇500天》是由七十六号原子、偶數創意與台灣大哥大myVideo共同出品的首部女性心理犯罪迷你影集，影集內容改編自台灣社會案件。小薰劇中飾演林美茹，是個從小就被家暴、渴望金錢與穩定生活安全感、隱藏許多秘密的女人。首次挑戰這戲路就頻入圍各大獎項，讓小薫很想挑戰更心理層面的角色，更許願想要演「林美茹2.0」，聽說正在籌拍第二季，她對導演喊話：「雖然林美茹已經入獄服刑了，但可以當郭偉強（莫子儀飾）的女性犯罪心理顧問，歡迎常常到監獄探監！」

小薰表示：「林美茹這個角色最難的地方在於情緒轉換跟角色轉換，尤其是在警局的幾場戲，一開始是受害者的身份去警局報案之後轉為嫌疑人的身份到最後認罪，這整個角色情緒轉換過程，要恰當得宜，不能有過多的表演。」

她回憶，前置作業時，導演針對激情戲已經反覆排練過，演員們都很清楚要怎麼拍攝，沒想到激情戲拍完工作人員超緊張，擔心尺度太大，第一時間打給經紀人，「沒想到我的經紀人很淡定地說畫面好看就好，相信導演跟工作人員都會保護好演員的！」

蔡怡芬導演表示，很開心可以讓作品參加國際性的競賽，在新加坡得到亞洲最佳電視電影獎，代表她和團隊的努力交出了漂亮的成績，而拍攝過程中除了有一群奮不顧身的夥伴，陪著焦慮不已的她度過各種難關，她還看到了優秀演員讓自己發光的各種努力，「譬如莫子儀，有一次拍特寫鏡頭，我從Monitor發現他戴隱形眼鏡的眼睛很紅，才知道他前一天在家排練劇本，根本沒睡覺。小薰的表演非常豐富，表現出角色的情感層次而且讓人驚艷，也是在家苦練多時的結果，完全不在意美醜，只為了呈現角色的真實狀態。我很開心演員重視這個劇本，願意花這麼多時間努力準備，這是身為導演編劇的我，最大的收穫。」

她透露現在正構思第二季劇本，希望繼續以台灣真實奇案為靈感，讓莫子儀扮演的郭偉強，成為讓人印象深刻的怪咖神探，直視社會的集體焦慮，破解各種匪夷所思的謎團！還有各種黑色幽默元素，讓觀眾又燒腦，又會心一笑。」

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