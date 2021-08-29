美軍出動無人機，炸死「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K）策動機場恐攻的首謀和助手。塔利班發言人穆賈希德譴責美國對阿領土發動攻擊。而塔利班28日則宣布逮捕6名ISIS-K成員，其中包括2名馬來西亞公民；塔利班刑事調查單位嗆聲稱，他們要打敗ISIS-K輕而易舉，不需要西方國家插手，尤其不歡迎美軍。

塔利班在自行展開機場恐攻的緝凶行動中，逮捕6名ISIS-K成員。塔利班刑事調查單位主管賽義夫拉表示，其中2人為馬來西亞公民，其餘4人是阿富汗籍。

馬國警察總長薩尼表示，該國警方已請求國外的安全機構協助，證實報導的真實性，並調查此事是否涉及海外的馬國伊斯蘭國武裝分子。

據英國《泰晤士報》，賽義夫拉以強硬口氣向西方世界放話，稱「他們(ISIS-K)沒有自以為的厲害。我們才剛打完36國組成的北約軍隊，所以我們清楚，我們有能力逮到並殺死伊斯蘭國成員，」他說，塔利班根本不需要西方國家插手，尤其不歡迎美軍。