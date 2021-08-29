疫情三級警戒導致花價大跌，農委會日前以1600萬元採購花束贈送全台醫療院所，但遭外界質疑是在消化預算。農委會表示，醫護贈花讓花卉平均批發價從40-50元提高到每把88.5元，主委陳吉仲今(29)日於台中和廚餘養豬農民座談時也說，1000多萬可以帶給花農好幾億收入，當然一定要執行，也否認是在消化預算。

農委會農糧署表示，經啟動醫護贈花、開發新通路等促進花卉消費措施後，8月28日花卉平均批發價格每把88.5元，較5、6月疫情三級警戒期間的每把40-50元有顯著提升，相關措施深受花卉產銷供應鏈相關人員肯定，有效紓解疫情期間花卉產業困境，預算執行絕對符合特別預算執行原則，絕無消化預算情事。

農糧署指出，5月中旬國內疫情警戒提升至第3級，婚喪喜慶、宗教慶典、花藝教室等用花活動停辦，花卉需求急遽萎縮，5月中旬至6月中旬間，台北花市花卉拍賣日數由每周6天降為每周4天，交易量價為每周109.9萬把、每把48.1元，較109年同期182.2萬把、56.3元，分別減少72.3萬把與大跌14.6元，嚴重影響花農生計；另外花店及花藝工作者也受這波疫情衝擊，訂單減少，花材採購也同步下降，造成花卉供應鏈停滯，從產地到花店零售通路影響層面廣大。

農糧署說，經邀集花卉產業團體、地方政府等單位研商，執行多項促進花卉消費措施，立即性紓緩花卉產地供應壓力及維護產業相關供應鏈能正常運作，確保疫情過後供應能恢復正常運行。自6月執行後花價逐漸回穩，最近2周，極8月15日至8月29日，台北花市交易均價97.5元，較去年同期84.7元增加12.8元，已確保花農收益。

農糧署強調，本次贈花活動是與台灣花店協會合作，每次約贈花30把至100把，並於配送前再次確認各受贈單位需求數量及意願才送出，且以不影響防疫指引為原則完成配送，絕無強迫送花情事。

然而有民眾表示，既然這樣就能確保花農收益，那幹嘛還要紓困補助振興？另有民眾說，債留子孫的撒幣，花起來毫不手軟。