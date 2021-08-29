東京帕運賽事正在激烈進行中，這次中華隊靠21歲桌球女將田曉雯在TT10級女子單打奪銅，對只派出10位選手參賽的我們來說表現已非常亮眼，另外游泳好手陳亮達雖未能拿下獎牌，但也挺進最後決賽，值得我們給予最大的掌聲。

而在東京帕運賽事中還有許多令人關注的焦點，今天要帶大家來看的是盲人門球項目，其中有一位大陸男子選手因亮眼的外型受到矚目，大陸好手胡明耀戴上面罩之後外表竟神似動漫「咒術迴戰」裡的經典角色五條悟，因此登上熱搜。

外型幾乎一樣(路透社資料照)

胡明耀擁有一頭白髮，配上面罩完美複製五條悟這個角色，恐怕連他自己都沒想到，而據網易體育報導，他的一頭白髮是因白化症造成，在社群媒體網友看到這幕相當興奮，直呼：「真的像動漫裡走出來的，好帥」「明亮耀眼，我們都看到他身上的光」「形像是無奈所致，但鬥志正式讓他帥了」。

胡明耀是大陸浙江人，2009年就入選浙江省盲人門球隊，2010、2014、2018都隨隊在亞帕運獲得好成績，胡明耀也是個內向且十分勤於訓練的選手，廣受教練們喜愛，如今激似動漫角色的造型想必又圈到不少紛絲了。

盲人門球在1946年起源於奧地利，是一項專為失明人士設計的運動項目，一場比賽由三位選手組隊參加，球員要按球發出聲音判斷方向和速度，盡量阻止對手得分，並在24分鐘內取得最多分數，得以獲勝，比賽用球為一個內置響鈴、重1250克的橡膠球，球上有8個小細孔。