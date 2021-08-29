女星王思佳身材火辣、外型美艷，加上直率敢言的大姐頭性格，讓她深受觀眾喜愛，她和老公Joe結婚5年，日前女兒「小王美」終於出生，她也時常曬出一家三口的溫馨畫面，日前夫妻倆出門踏青，王思佳產後首度露出全身照，火辣身材讓網友全看傻了眼。

王思佳今在社群平台發文透露，「天氣真好」，並曬出在海邊拍下的美照，只見她身穿白色斜肩短版上衣，衣服的緊身設計讓她豐滿上圍的曲線一覽無遺，感覺隨時都要撐爆扣子，搭配印花百褶裙，露出一截纖細螞蟻腰和大長腿，身材狀況良好到完全不像是剛生完孩子。

另外一張和老公的合照，更顯露出她的性感S曲線，怎麼看都不像才生完孩子不到一個月，超迅速恢復纖瘦身材，也讓網友忍不住看傻眼，紛紛留言直呼，「這身材也太不科學」、「根本是少女，已經瘦回產前身材了」、「媽媽恢復得也太快了吧」、「確定這是剛生完孩子的媽媽嗎」、「不愧是王美」。

貼文一出，立刻引來超過2.5萬人按讚，超逆天的美照也釣出不少藝人朋友回應，楊晨曦就表示：「為什麼可以跟母雞下蛋一樣沒恢復期啦！？神」、蘇心甯也忍不住直呼：「太強，少女身材」，成語蕎也狂讚：「姐太美了！身材太完美了」，意外掀起熱議。