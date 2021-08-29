最近一張新加坡總理李顯龍眉開眼笑的圖片在大陸社群平臺大量流傳，並引起熱烈議論。據稱李顯龍之所以高興的緣由是因為新加坡正式取代香港成為亞洲第一大外匯交易中心。大陸網路社群紛紛為香港感到惋惜，認為這是香港2年多來持續動亂的結果，但部份亞洲網民則認為是香港實施國安法所造成。另外許多分析人士則稱，上海、深圳具有雄厚的金融實力，未來可能取代香港亞洲金融中心的地位。

根據國際清算銀行的數據顯示，2018年以前，香港一直保持全球第3大、亞洲第一大外匯交易市場地位，交易量高於排名第5的新加坡約一倍左右。香港的外匯交易中心地位維持了20年左右，一直到2019年，從香港反送中造成的社會動盪以及後來中共強力幹預香港事務，外匯的交易量急劇下降。

國際清算銀行數據顯示，今年一季度，新加坡的日均外匯交易量增長0.3%至每天5495億美元，一舉超過了香港（下降7.8%，日均5240億美元），成為亞太地區最大的外匯市場。日本東京的外匯交易則上升6.5%，排名在香港之後。其中，新加坡和東京各搶佔了一部分香港的市場份額。

網路上對此評論認為，「香港跌倒，新加坡吃撐！」這或許只是開始。接下來香港的亞太外貿集散中心的地位，金融中心的地位，以及資料中心的地位，都將會陸續轉移出去。網民們還說，「深圳做了20年取代香港的夢，可惜了！」「難怪李家不選邊站。現在不費吹灰之力，瞬間完成幾代人的夢想。」

另有財界分析人士表示，香港曾經是與紐約、倫敦並列的世界3大金融中心，也是亞太地區最大的外匯交易市場。原先估計取代香港的可能是上海或深圳，「誰會想到她會把寶座讓給了新加坡？」「香港問題必須擺在決策者眼前了，如果香港被世界拋棄，上海深圳又不能填補，這不是給自己挖坑嗎？」

有網友認為香港被新加坡超越，《香港國安法》影響巨大，所謂「香港跌倒，隔壁吃飽」，這這個「隔壁」絕無可能是深圳或上海。別嘲笑「自由」2字，斷了香港，只能肥了新加坡。

還有部份人認為是香港特首一屆不如一屆造成香港沒落，「從董建華到曾蔭權到梁振英再到林鄭，欽點的特首一個個的比爛，也印證了香港逐步衰落的軌跡。」。香港的特點和優勢在於它是華人世界最為國際化和法制化的地方，背後的淵源雖然不好聽，但卻揭示了實質。