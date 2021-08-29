捷克提供台灣3萬劑疫苗於今日抵台，台北101今晚（29日）18時30分至22時點燈打字，感謝來自歐洲民主夥伴的溫暖關懷，展現台灣與捷克的真摯友誼。點燈文字有「民主夥伴」、「互相照應」、「TWNCZE」、「千里送真情」、「友情零距離」、「謝謝捷克」、「Thank you 」。

3萬劑莫德納下午抵台 陳時中：感謝捷克
「正國會」8綠委出手逆時中：18歲以上大學生也要給疫苗
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