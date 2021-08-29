捷克3萬劑疫苗應援 台北101點燈致謝 20:242021/08/29 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捷克3萬劑疫苗應援，台北101點燈致謝（郭家崴攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捷克提供台灣3萬劑疫苗於今日抵台，台北101今晚（29日）18時30分至22時點燈打字，感謝來自歐洲民主夥伴的溫暖關懷，展現台灣與捷克的真摯友誼。點燈文字有「民主夥伴」、「互相照應」、「TWNCZE」、「千里送真情」、「友情零距離」、「謝謝捷克」、「Thank you 」。 3萬劑莫德納下午抵台 陳時中：感謝捷克 「正國會」8綠委出手逆時中：18歲以上大學生也要給疫苗 #點燈 #捷克 #夥伴 #3萬 #劑疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打完疫苗出現「巨大飢餓感」 醫揭2關鍵：是抗體再生成 00:202021/08/29 生活 本土疫情再起 蔡英文：從中央到地方上緊發條 16:362021/08/29 政治 日再爆莫德納疫苗摻黑色雜質 沖繩緊急停打 14:592021/08/29 國際 BNT開放登記塞爆 這3類人選不到 09:562021/08/29 生活 捷克贈送的3萬劑莫德納疫苗 今傍晚抵台 19:472021/08/29 生活 李艷秋怒批疫苗「第二類怎麼老打不夠」羅智強也火大了 14:512021/08/29 政治 「超級狗狗」6年捐血1萬毫升 救88條狗命後退休 17:372021/08/29 萌寵 暑假最後周末 屏東湧進3萬車流 04:102021/08/29 地方新聞 捷克捐3萬劑莫德納疫苗抵台 外交部：患難見真情 20:552021/08/29 政治 瘋搶BNT登記 藍委促政府加碼採購1500萬劑 10:292021/08/29 政治 肇事駕駛辯雙方都有責 5萬交保 04:102021/08/29 社會新聞 生活熱門新聞 她24歲非一至九類竟打到莫德納？內幕曝光眾人直呼：不意外 - 生活 百萬莫粉變心 最新登記結果出爐 299萬人搶打BNT - 生活 開早餐店月收15萬買不起800萬房？存款曝光眾人看傻 - 生活 BNT扣掉學生還多80萬劑 想接種只有一條件 - 生活 雙北確診者赴花蓮觀光 三天足跡造訪景點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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