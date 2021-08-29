根據《美麗島電子報》的民調顯示，總統蔡英文的滿意度較上月回升，而在誰最適合擔任下屆總統的民調中，則是由副總統賴清德拔得頭籌。新北市議員葉元之指出，這是因為大家認為問題是出在蔡英文和行政院長蘇貞昌身上，且蔡、蘇的政策還讓年輕人感到十分不滿，對於民進黨天怒人怨，國民黨卻未有斬獲，葉元之也認為確實要檢討，並且要整合發聲的平台。

葉元之29日在政論節目《新聞大白話》中表示，賴清德為何這次民調還是滿高的？因為一般人會認為這次民進黨亂搞，和賴清德無關，是蔡英文和蘇貞昌搞出來的，由於蔡政府搞到天怒人怨，所上次蔡英文的民調才會下降，年輕人其實非常討厭蔡英文和蘇貞昌，最近很多年輕人一直在網路上酸民進黨，就是因為看不下去。

葉元之指出，有很多民進黨的人說，年輕人很支持高端疫苗，但他認為，那是因為之前年輕人沒疫苗可打，所以後來有一部分人去打高端疫苗，但這些人占所有年輕人的比例非常少，雖然民進黨一直宣稱高端好棒，但實際去施打的人沒那麼多，民進黨不想面對問題，但他們得罪了年輕人，所以民調會下降。

葉元之分析，蔡英文民調會回升，是因為民進黨一直在做一件事情，蘇貞昌推的政策都是英系立委出來打臉，葉元之直言，若英系立委真的為人民好，應該直接和蔡英文溝通，不過這招確實有發揮效用，所以蔡英文民調回升。

至於民進黨天怒人怨，國民黨的支持度卻沒顯著沒提高，葉元之則說，這要檢討，並指黨內發聲管道很多，必須要整合，統一口徑，抓到對的點來打，否則很容易被大家做文章，這也是要檢討的地方。