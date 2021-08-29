安平漁港29日發現浮屍卡消波塊，海巡與警消攜手安置遺體。（海巡署提供）

今（29日）早10時許，有釣客前往安平漁港北堤垂釣，赫然發現一具浮屍卡在消波塊，立即通報。海巡署人員接獲通報，也立即通報消防人員，雙方協力將遺體搬運上岸，經查驗遺體身上相關證件後聯繫家屬，並由業者送往台南市立殯儀館，後續由警方辦理相驗事宜。

海巡署南部分署第一一岸巡隊於今（29）日上午10時許，接獲第六巡防區指揮部轉民眾通報，於安平漁港北堤垂釣區發現遺體，緊急派遣安檢所人員趕赴現場協處。

岸巡隊安平漁港安檢所人員接獲通報後，同步通報台南市政府警察局第四分局安平派出所及台南市政府消防局第六大隊安平分隊前往協處。

安平漁港安檢所派遣1艇1機5員前往處理，於11時許與安平消防分隊合力將遺體搬運至岸上，經查驗遺體身上相關證件後聯繫家屬，並由業者送往台南市立殯儀館，後續由台南市政府警察局第四分局辦理相驗事宜。

南部分署第一一岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，海巡署將派員馳赴執行救援，確保民眾生命安全。籲請民眾若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線及廉政檢舉專線02-22399241檢舉，海巡署將提供各項服務及救助。