對於BNT疫苗即將來台，有媒體報導「我國爭取到其中大部分疫苗優先轉供應台灣」，前民進黨立委郭正亮諷刺，「我黨永遠偉光正，偉大、光明、正確」，如果這麼偉大光明正確，怎國產疫苗施打人數越來越少？

25日疫情記者會中，有記者問及「輝瑞BNT疫苗確定是8月底來台嗎？來台後的標籤為何？是否能接受？」陳時中回應，有關BNT疫苗何時才會到貨，自己實際上也沒有掌握，只知道還有一些程序在進行，至於疫苗的標籤有一些中文，跟復必泰的字樣，經過審慎考慮，這段時間防疫是重要的考量，重要的是疫苗的內容物是否安全有效，進來後還是要經食藥署的檢驗封緘，是否達到要求，才會核准來使用。

TVBS《新聞大白話》主持人錢怡君26日質疑，是否指揮中心改變想法？可以接受復必泰？為何有媒體報導說是「我國爭取到其中大部分疫苗優先轉供應台灣」，嚴格講起來應該是民間企業吧？

郭正亮諷刺，這越來越像「大內宣」，就是「我黨永遠偉光正，偉大、光明、正確」，什麼都是你做的，甚麼都在預期內，都是做危機處理，都在做困難的問題解決。如果這麼偉大光明正確，怎國產疫苗施打人數越來越少？