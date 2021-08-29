巴西總統波索那羅( Jair Bolsonaro ) 表示，他認為自己的未來只有3種可能性：死亡、入獄，或者贏得2022年總統選舉。普遍認為，這是他在打「哀兵牌」，巴西疫情失控，波索納羅聲望下挫，但他有一批忠實的支持者，因此他需要這些支持者為他保駕護航。

半島電視台(Aljazeera)報導，波索那羅周六在社交媒體上發表講話時說：「對於我的未來，我想只有三種可能：被捕、被殺或連任勝利。我確信第1與第2種選擇不會發生。地球上沒有人能讓我害怕，因為我知道我在做正確的事情。」

波索納羅聲望大挫，在大多數民意調查中，落後於前左翼總統達席爾瓦( Luiz Inacio Lula da Silva )。

數星期以來，波索納羅一直在質疑巴西的電子投票系統，批評它可能被舞弊，稱電子投票有可能造成類似川普與拜登的選舉爭議。他這麼早就批評選務系統，可能目的在 2022 年總統大選，萬一選舉結果不利時，可以用當成相罵本。

他的主張是電子投票完畢後，應該留個存根，但此意見已被巴西高級法官和其他專家拒絕，然後波索納羅轉向批評巴西的選舉法庭。他說：「我並不想挑事，但一切都是有容忍限度的。我對於我的主張一直不得到重視感到不能忍受。」

選舉法院表示，巴西的電子投票系統沒有問題，再用印刷選票是浪費時間與轉移話題。

本月早些時候，巴西國會的下議院，也否決了波索納羅想要改變 1996 年以來實施的投票制度想法。

其實波索納羅的幾個動作與主張，是在向支持者發起訊號，他的支持者在 8 月初動員了幾場大型集會，支持波索納羅對於投票後應該給存根的要求。

顯然波索納羅沒有檢討自己聲勢下滑的原因，他的政府對新冠病毒疫情的處理方式相當消極不為，使巴西成了全球疫情最糟的國家，引發了數月的廣泛批評，使這位原本極懂得迎合民眾的極右翼領導人支持度大降。

根據約翰霍普金斯大學的數據，自疫情爆發以來，這個南美最大國已有接近59萬人死於COVID-19，超過 2070 萬人感染。