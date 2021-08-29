統一獅隊29日在台南主場「開箱」季中選秀首輪選進的投手胡智為，他在第7局挨中信兄弟新秀曾頌恩陽春炮後退場，留下6局失2分成績，並靠著蘇智傑在8局追平安打躲過敗投。

為了迎接「Hu`s COMING」胡智為初登板賽事，球團邀請他的家人一起見證，還特別安排父親胡國政擔任開球嘉賓，經過聯盟協調同意，他開球使用中職比賽實戰球，該球也成為胡智為初登板第1顆球，該球也將留給胡智為選手收藏，象徵父子傳承意義。

胡智為前4局只被4支零星安打無失分，直到第5局被曾頌恩、江坤宇敲二壘安打失掉1分，7局上他續投，但又被曾頌恩敲出中外野陽春炮，此時獅隊決定換投，退場時獅隊以1比2落後。

最終胡智為初登板用79球投6局，被敲7支安打，投出三振、保送各1次，失掉2分皆為自責分，退場時還是敗投候選人身分，但靠著蘇智傑在8局下敲出適時安打追平，也讓他躲過敗投。

而兄弟也在8局下2出局後「開箱」前旅日左投呂彥青，他讓獅隊代打施冠宇敲出游擊飛球出局，僅投0.1局，最終獅隊以3比2逆轉擊敗兄弟。