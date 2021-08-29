BNT疫苗即將抵台，昨(28)日14:00已開放登記，全台接種意願又大幅洗牌，根據指揮中心公布，截至今(29)日17:00，已有299萬6797人登記BNT，至於非莫德納不打的人，只剩下逾92萬4643人，與8月21日系統關閉前相比，大幅減少了百萬人。

BNT疫苗搶手，已有第七輪預約AZ疫苗的民眾表示，想改登記BNT，根據中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5點，不論單選或多選，有勾選BNT疫苗登記的總計共299萬6797人，全國意願登記完成總人數1289萬0830人。

根據指揮中心公布，截至今(29)日17:00，已有299萬6797人登記BNT，至於非莫德納不打的人，只剩下逾92萬4643人。

根據1922平台資料顯示，在8月21日系統關閉前，約有199萬人只勾選莫德納，由於昨(28)日新增BNT選項，系統再次開放登記後，截至今天下午5點，單選莫德納的人只剩下92萬多人，相當於約有百萬名莫粉變心。

指揮中心公布第七期預約狀況，截至29日17：00，符合預約資格的共100萬1693人，已完成預約人數66萬9299人，佔符合預約資格人數的66.82 %。

28日14：00起意願登記狀況，截至29日17：00，全國意願登記完成總人數1289萬0830人，28日14：00以後新增41萬4308人，意願登記BNT疫苗總計299萬6797人，意願登記打第1劑的共546萬9052人，意願登記打第2劑的共707萬9827人，其中已打2劑的有34萬1951人。